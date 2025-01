Calciomercato Milan, Conceicao ha una preferenza per l’attacco: spunta però un’idea dal Barcellona

Condividi via email

Calciomercato Milan, non gioca al Barcellona: può diventare un’opzione per i rossoneri in questo gennaio

Il Milan è alle prese con la ricerca di un attaccante in questo calciomercato di gennaio. Tra le opzioni più gradite all’allenatore portoghese c’è il suo connazionale Joao Felix. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per i rossoneri potrebbe esserci altre tre opzioni in prestito.

Oltre Zirkzee e Hojlund, uno dei due è di troppo al Manchester United, c’è un altro calciatore ai margini di un top club europeo. Stiamo parlando di Ferran Torres, poco utilizzato al Barcellona.