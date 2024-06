Calciomercato Milan, il parametro zero fa GOLA! Lascia il club, decisione INSINDACABILE: rossoneri vigili

Calciomercato Milan, Mats Hummels lascerà a parametro zero il Borussia Dortmund: il centrale fa gola ai rossoneri. Le ultime

Come riportato da Fabrizio Romano, è confermata l’indiscrezione rilanciata ieri su un imminente addio a parametro zero di Mats Hummels dal Borussia Dortmund. Il centrale ha comunicato al club l’intenzione di non estendere il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e anche i tedeschi sono dello stesso avviso.

Il classe ’88, che in Germania è stato accostato con insistenza al calciomercato Milan, vuole rimanere in Europa e per questo ha rifiutato già diverse proposte dall’Arabia Saudita.