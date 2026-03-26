Calciomercato Milan, Goretzka e Bernardo Silva: i rossoneri sognano in grande per l’estate. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro del Milan passa inevitabilmente attraverso l’Europa che conta. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la dirigenza di Via Aldo Rossi è interamente proiettata sulla programmazione della prossima stagione. L’obiettivo primario per questo infuocato finale di campionato è blindare il quarto posto, un traguardo vitale che garantirebbe l’accesso alla prossima UEFA Champions League. Centrare la qualificazione non è solo una questione di prestigio, ma una necessità economica per rimpinguare le casse del club rossonero e finanziare una sessione di trasferimenti estiva che si preannuncia scoppiettante.

Le strategie di Igli Tare e Massimiliano Allegri

A guidare le operazioni dietro la scrivania troviamo il DS Igli Tare, dirigente albanese di grande carisma ed esperto conoscitore del mercato internazionale. Il Direttore Sportivo sta lavorando a stretto contatto con l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, stratega della panchina famoso per la sua gestione pragmatica e la capacità di leggere i momenti della partita, ha richiesto innesti di spessore mondiale per alzare l’asticella della competitività del Diavolo.

La sinergia tra Tare e Allegri è totale: il tecnico ha bisogno di calciatori esperti e duttili, e la società è pronta a compiere uno sforzo economico importante se arriverà il pass per la massima competizione europea.

Obiettivi di lusso: Goretzka e Bernardo Silva

Le indiscrezioni raccolte da La Repubblica confermano che il taccuino della dirigenza è già colmo di nomi altisonanti. I profili seguiti con maggiore attenzione sono due: Leon Goretzka e Bernardo Silva.

Leon Goretzka : Il centrocampista tedesco del Bayern Monaco, calciatore dotato di una fisicità imponente unita a un eccezionale inserimento offensivo, è in scadenza di contratto. Rappresenterebbe il polmone e il muscolo ideale per la mediana dei rossoneri .

: Il centrocampista tedesco del Bayern Monaco, calciatore dotato di una fisicità imponente unita a un eccezionale inserimento offensivo, è in scadenza di contratto. Rappresenterebbe il polmone e il muscolo ideale per la mediana dei . Bernardo Silva: Il fantasista portoghese del Manchester City, autentico genio del pallone capace di ricoprire più ruoli tra centrocampo e attacco grazie a una tecnica sopraffina, è l’altro grande sogno.

Entrambi i giocatori sono vicini alla fine del loro rapporto con i rispettivi club, rendendo l’operazione tecnicamente possibile per il Diavolo. Un doppio colpo di questo livello trasformerebbe radicalmente il volto della squadra, regalando al popolo dei rossoneri una formazione in grado di lottare per lo scudetto e per i vertici europei. Tutto, però, dipenderà da questi ultimi novanta minuti di stagione: la Champions League è la chiave di volta per il mercato di Igli Tare.