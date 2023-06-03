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Gundogan regala l’FA CUP al Manchester City. E il Milan… – VIDEO

Pubblicato

2 ore fa

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gundogan

Ilkay Gundogan, obiettivo del calciomercato Milan, ha regalato l’FA CUP al Manchester City con una doppietta

Il Manchester City si è aggiudicato la sua settima FA CUP battendo 2-1 il Manchester United in finale.

Autore della doppietta decisiva Ilkay Gundogan, accostato nelle ultime ore al calciomercato Milan:

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