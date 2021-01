Calciomercato Milan, gli aggiornamenti di giornata sulle trattative

Calciomercato Milan, Maldini e Massara stanno cercando di colmare le lacune della rosa di Stefano Pioli

MEITE’ – Il rientro di Tonali dopo l’infortunio e il recupero di Bennacer lasciano più tempo al Milan per riflettere. Meitè interessa, ma solo alle condizioni di Maldini. Il Toro è rassegnato a perdere il giocatore e la conferma è arrivata anche da Marco Giampaolo al termine della sfida di Coppa Italia.

SORPASSO JUVE – La Juve sorpassa il Milan per Scamacca. I bianconeri fanno sul serio per il forte attaccante del Sassuolo. Il Milan non ha intenzione di rilanciare e aspetta per eventualmente riprovarci a fine gennaio.

CONTI – Sembra ormai una questione di giorni la partenza di Andrea Conti. Il giocatore gradisce la destinazione Fiorentina, mancano solo gli ultimi dettagli per il trasferimento. I rossoneri sono coperti sulla destra con Dalot, Kalulu e il titolare Calabria.

CALHANOGLU – L’incontro di oggi con l’agente del turco è stato positivo. Il giocatore vuole rimanere al Milan, ma con un aumento dell’ingaggio. Il Milan offre 3.5 milioni, il giocatore ne chiede 5. Distanza ancora ampia, ma che lascia ben sperare per le prossime settimane.

I NOMI SUL TACCUINO ROSSONERO

Difesa: Ajer, Lovato, Rudiger, Simakan

Centrocampo: Soumaré, Meitè

Attacco: Jovic, Scamacca, Edouard, Thauvin

SITUAZIONE RINNOVI

Alta priorità: G. Donnarumma, Calhanoglu

Media priorità: Kessie, Romagnoli, Ibrahimovic, Calabria

Verso lo svincolo: Musacchio, A. Donnarumma