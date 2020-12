Calciomercato Milan, gli aggiornamenti di giornata sulle trattative

Calciomercato Milan, gli aggiornamenti di giornata. Paolo Maldini e Frederic Massara al lavoro per rafforzare la rosa

OFFERTA LOVATO – I rossoneri hanno offerto 5 milioni di euro più Duarte. Il Verona ha però rifiutato, ritenendo l’offerta troppo bassa. La richiesta iniziale è di 15 milioni.

SI ALLONTANA JOVIC – Jovic sempre più lontano dal Milan. L’attaccante non è convinto di giocare in rossonero e preferirebbe la Bundesliga. Inoltre, il Real Madrid avrebbe deciso di non effettuare né acquisti né cessioni nel mercato di gennaio.

EDOUARD – Il Celtic si priverà di Edouard solo davanti ad un’offerta consistente. Si parla di 30 milioni, davanti ai quali il tecnico Lennon saluterà il proprio pupillo. I rossoneri ritengono troppo alta la richiesta, ma due fattori potrebbero portare l’attaccante a Milano (clicca qui).

DUARTE E CONTI – Maldini al lavoro anche sul fronte uscite. Duarte è stato offerto già al Verona, mentre per Conti non ci sono al momento richieste. Per il terzino da segnalare solo un sondaggio da parte del Parma.

I NOMI SUL TACCUINO ROSSONERO

Difesa: Ajer, Lovato, Rudiger, Simakan

Centrocampo: Soumaré, Gomez

Attacco: Jovic, Scamacca, Edouard, Thauvin

SITUAZIONE RINNOVI

Alta priorità: G. Donnarumma, Calhanoglu

Media priorità: Kessie, Romagnoli, Ibrahimovic

Verso lo svincolo: Musacchio, A. Donnarumma