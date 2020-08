Calciomercato Milan: giornata di incontri in via Aldo Rossi

Si sono svolti alcuni incontri questo pomeriggio a Casa Milan dove si sono avvicendati il procuratore Giuseppe Riso e Fabio Capello

Archiviato il campionato, al Milan si inizia a ragionare in chiave mercato in vista della prossima apertura della finestra dei trasferimenti del 1° settembre. In quest’ottica, già nei giorni scorsi, a Casa Milan, ci sono stati degli incontri con i procuratori di alcuni calciatori, tra cui quello di Emerson Royal e anche oggi in via Aldo Rossi si sono registrate delle presenze importanti.

Come riporta calciomercato.com, in primis vi è stata la visita di Fabio Capello; l’ex tecnico rossonero, ora commentatore TV dovrebbe essere passato per una semplice visita di cortesia mentre sicuramente non lo è stata quella di Beppe Riso, procuratore di Pessina, un giocatore accostato da tempo al Milan.