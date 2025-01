Calciomercato Milan, Gimenez si complica: l’annuncio preoccupa i tifosi rossoneri. Le ultimissime notizie sulla sessione invernale

Il Milan sta lavorando per portare Santiago Gimenez in Italia in questo calciomercato di gennaio. Come raccontato negli scorsi giorni i rossoneri hanno già l’accordo totale con il giocatore ma non con il club olandese.

Proprio in merito, come riportato da Sky Sport, stanno emergendo grandi criticità. Il motivo è legato alle cifre monstre e la volontà del Feyenoord di non cedere assolutamente il giocatore