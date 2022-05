Calciomercato Milan: valutazioni concrete su Gibbs-White, centrocampista di proprietà dei Wolves

Il Milan starebbe pensando di effettuare colpi in mediana visto l’addio di Kessie. Con l’arrivo ormai certo di Adili, la dirigenza rossonera starebbe valutando anche il profilo di Gibbs-White, come anticipato ieri da The Athletic.

Centrocampista del Wolverhampton (in prestito allo Sheffield United) che in stagione ha sfornato ben 13 reti e 10 assist con caratteristiche estremamente duttili. Maldini e Massara stanno facendo delle valutazioni, ancora nessuna offerta è stata spedita al club inglese. Lo scrive il Corriere dello Sport.