Calciomercato Milan, cambia la strategia per gennaio? Moncada prende tempo, ecco perchè

Calciomercato Milan, può cambiare la strategia a centrocampo del club rossonero: tutto dipende dalle condizioni di Bennacer

Importante aggiornamento fornito dal Corriere della Sera, e in particolare dalla giornalista Monica Colombo, sul calciomercato Milan di gennaio.

È presto per capire se ci saranno investimenti a gennaio in casa Milan: servirebbe un sostituto di Fofana ma Moncada preferisce prima vedere come sarà il recupero di Bennacer. La prestazione di Jimenez mette in stand by l’idea di un vice-Theo. Se ne riparlerà dopo la Supercoppa.