Calciomercato Milan, ecco dove si interverrà a gennaio. Maldini e Massara sembrano avere le idee chiare sugli interventi da fare a gennaio

Il Milan continua i suoi studi in vista del mercato di gennaio. Su dove operare, la dirigenza sembra avere le idee chiare.

Maldini e Massara, infatti, cercheranno un centrocampista se Adli andrà via in prestito, come riporta calciomercato.com.