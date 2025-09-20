Calciomercato Milan, Galeone sicuro: «Con questo acquisto i rossoneri hanno la migliore mediana del campionato». Poi esalta Modric

Calciomercato Milan, Giovanni Galeone, mentore di Allegri, ha esaltato l’acquisto di Adrien Rabiot da parte dei rossoneri. Grossi elogi per Modric

Giovanni Galeone, ex allenatore dell’Udinese e figura storica del calcio italiano, ha espresso le sue opinioni sul calciomercato Milan in un’intervista esclusiva al Messaggero Veneto. Le sue parole, riportate integralmente, offrono uno spaccato interessante sulla situazione dei rossoneri, che per la prossima gara si preparano ad affrontare proprio l’Udinese. Galeone, noto per la sua visione schietta e competente, ha elogiato senza riserve il lavoro svolto dal club meneghino, in particolare per quanto riguarda il mercato estivo.

La sua analisi si concentra soprattutto sul reparto intermedio, che secondo l’ex tecnico ha raggiunto un livello di eccellenza. “Premesso che Allegril’avrei visto bene lo scorso anno già al posto di Fonseca, dico che con l’arrivo di Rabiot è la mediana più forte assieme a quella del Napoli”, ha dichiarato Galeone, riconoscendo la lungimiranza del direttore sportivo Tare e dell’allenatore Allegri.

Galeone ha speso parole al miele per Luka Modric, rispondendo a una domanda diretta del giornalista:

Galeone, una parola su Luka Modric la vuole spendere?

“Certo e con me sfondate una porta aperta, perché Modric è perfetto per questo Milan. Gianni Mura una volta mi disse che a me piacciono tutti quelli che finiscono per ‘ic’, ma vede, ai miei tempi li ho visti arrivare dalla Jugoslavia, negli Anni 50 e giocando scalzi ci davano la paga”.

Nonostante l’entusiasmo per la zona nevralgica del campo, Galeone ha manifestato qualche dubbio sulla difesa del Milan, pur riconoscendo i miglioramenti visti nella ripresa contro il Bologna. “Qualche perplessità ce l’ho sulla difesa, anche se nella ripresa col Bologna è stata compatta e non ha ripetuto gli errori fatti con la Cremonese. Diciamo che dalla cintola in su mi piace molto“, ha chiosato l’ex allenatore.