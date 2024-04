Calciomercato Milan, già definito il futuro di Origi: ecco cosa accadrà a giugno

Calciomercato Milan, già definito il futuro di Origi: ecco cosa accadrà il prossimo giugno. Gli aggiornamenti

Il futuro di Divock Origi sarà con quasi certamente lontano dal Nottingham Forest: il club inglese, che in estate aveva deciso di scommettere sulle sue prestazioni, non riscatterà il belga.

L’attaccante dunque, che a gennaio era stato vicino al trasferimento in Major League Soccer, farà ritorno al Milan in attesa che per lui il club rossonero trovi una nuova destinazione, magari a titolo definitivo. Lo riporta Tuttosport.