Mercato Milan, niente Fresneda: ecco dove andrà il terzino

Calciomercato Milan, non sarà Ivan Fresneda il colpo dei rossoneri in difesa: il terzino destro è ad un passo dallo Sporting

Sembra essersi delineato il futuro di Ivan Fresneda, giovane terzino che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia del Real Valladolid.Negli ultimi mesi anche il calciomercato Milan aveva pensato allo spagnolo, salvo poi non approfondire il discorso.

Come riportato da diverse testate, Fresneda dovrebbe diventare a breve un giocatore dello Sporting per una cifra totale di 10 milioni di euro. Per lui, contratto fino al 2028.