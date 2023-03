Calciomercato Milan, Dest ai margini: la decisione sul suo futuro

Sergino Dest potrebbe già lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Le ultime sul futuro del terzino

Il futuro di Sergino Dest potrebbe essere già lontano dal Milan. Arrivato nelle ultime ore dello scorso calciomercato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, il terzino non è mai riuscito ad imporsi nelle gerarchie di Pioli finendone attualmente ai margini.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, a giugno lo statunitense farà ritorno in Spagna, ma solo in via temporanea. I blaugrana cercheranno infatti una nuova destinazione per lui. Sulle sue tracce ci sono Union Berlino, West Ham e Crystal Palace.