Ex Milan, strada tracciata per il futuro di Bonucci: la situazione

Sembra delinearsi il futuro dell’ex Milan Bonucci: il centrale della Juve è vicinissimo all’Union Berlino. I dettagli

Si continua a trattare tra Leonardo Bonucci, ex Milan, e l’Union Berlino per il passaggio del difensore, ormai fuori rosa alla Juventus, al club tedesco, in cerca di uomini di esperienza per affrontare la prossima Champions League.

La Lazio resta sullo sfondo, ma ad oggi la destinazione più concreta sarebbe proprio quella teutonica. Da Torino, poi, fanno sapere che non ci saranno nuovi acquisti per il reparto arretrato. I bianconeri sopperiranno alla partenza del numero 19 con i giocatori già in rosa, magari concedendo maggior spazio a giovani come Huijsen. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.