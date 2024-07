Calciomercato Milan Futuro: pronto l’ACQUISTO dalla Roma per la porta, tutti i DETTAGLI

Il calciomercato Milan è pronto per un nuovo acquisto, stavolta tra i pali. In arrivo un portiere dalla Roma

Il Milan Futuro è vicino a piazzare un colpo per la porta, in quella che sarà la prima stagione in Serie C dell’Under 23 del Diavolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club rossonero è infatti a un passo da Davide Mastrantonio, portiere classe 2004 di proprietà della Roma.

Il giovane estremo difensore si trasferirà nelle prossime ore dai giallorossi e si metterà a disposizione di Daniele Bonera pronto a mettersi in competizione con Lapo Nava per una maglia da titolare.