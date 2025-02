Calciomercato Milan, Furlani organizza lo scambio a sorpresa! Documenti quasi pronti

Condividi via email

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani organizza lo scambio con la Roma: documenti quasi pronti per Abraham e Saelemaekers

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta organizzando un clamoroso scambio con la Roma.

Il Milan e la Roma sono al lavoro per rendere definitiva la permanenza di Abraham in rossonero, con Saelemaekers che diventerebbe tutto dei giallorossi: in questa finestra di gennaio o comunque entro il 30 giugno i documenti saranno sistemati. L’inglese intanto domani partirà titolare nel derby contro l’Inter.