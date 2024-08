Calciomercato Milan, Fonseca lo toglie dalla lista dei partenti: rimarrà in rossonero! Le ULTIME

Calciomercato Milan, Fonseca lo toglie dalla lista dei possibili partenti: rimarrà in rossonero! Le ULTIME

Il futuro di Alexis Saelemaekers sarà certamente ancora dipinto di rossonero dopo un’estate in cui il belga, tornato dal prestito al Bologna, ha dovuto sudare per riconquistarsi un posto in squadra.

Il nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca è rimasto impressionato dall’esterno e per questo motivo, come confermato da Goal in queste ultime ore, ha deciso di toglierlo dal mercato nonostante avesse ricevuto delle offerte.