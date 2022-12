Noemi Fedele nonostate qualche offerta importante da squadre di Serie B, dovrebbe rimanere al Milan Femminile

Come riportato da TCF infatti il club ha optato per la conferma del proprio portiere con il suo contratto che dovrebbe essere allungato nei prossimi mesi. Poi in estate verrà valutato un eventuale prestito