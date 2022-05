Calciomercato Milan Femminile: Vigilucci ad un passo, sostituirà Codina

In vista della prossima stagione il Milan Femminile è vicino a rinforzarsi con l’arrivo di Viglilucci dalla Fiorentina

Come riportato da Tutto Calcio Femminile la giocatrice è ad un passo dal raggiungere l’accordo con la società rossonera. In questo momento ha preferito congelare qualsiasi discorso sul futuro per concentrarsi sulla salvezza delle viola. Poi a fine campionato il passaggio decisivo.

Nel disegno rossonero andrà a prendere il poso della spagnola Codina, che tornerà al Barcellona. Una posizione per lei inedita in cui verrà aiutata dall’esperta Agard. Inoltre in rossonero ritroverà ex compagne alla Fiorentina come Adami, Guagni e Piemonte