Calciomercato Milan: fatta per Meité, arriva in prestito

Calciomercato Milan: i rossoneri hanno chiuso per Soualiho Meité, prestito oneroso con diritto di riscatto

Il Milan, proprio in questi istanti, avrebbe chiuso il colpo in entrata Soualiho Meité del Torino. Il giocatore, che nell’ultima settimana non è stato utilizzato da Marco Giampaolo nelle due gare contro il Diavolo in campionato e Coppa Italia, è pronto ad approdare così a Milanello.

Previste nei prossimi giorni le visite mediche per l’ex Monaco. Operazione sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.