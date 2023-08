Calciomercato Serie A, a sorpresa un’altra italiana oltre alla Lazio prova ad inserirsi nella trattativa per l’ex Milan Bonucci

Come riferito da Sky Sport la Lazio è sempre vigile su Bonucci ma per affondare manca ancora l’ok definitivo di Sarri, l’Union Berlino non ha ancora trovato l’intesa per il trasferimento, per l’ex Milan.

In questo scenario il Genoa si è inserito che prova a battere la concorrenza per il difensore.