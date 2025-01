Calciomercato Milan, tegola Emerson Royal! Furlani gelato, la novità frena qualsiasi discorso

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamorosa tegola Emerson Royal: l’infortunio rimediata ieri sera impedisce di fatto la sua partenza a gennaio

Come riferito da Matteo Moretto sul proprio profilo di X, si complica la possibile partenza di Emerson Royal nell’attuale calciomercato Milan:

PAROLE – «Tema Emerson Royal. L’infortunio subito durante la partita di Champions League contro il Girona lo costringerà ad un stop di circa due mesi. Le possibilità che lasci il Milan a gennaio diminuiscono considerevolmente. Il Galatasaray aveva concordato un appuntamento con il club rossonero durante la giornata di oggi per definire e chiudere ogni dettaglio dell’operazione. Il calciatore non aveva chiuso all’idea di andare in Turchia».