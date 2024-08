Calciomercato Milan, la Juventus mette nel MIRINO due OBIETTIVI rossoneri per la difesa: le ULTIMISSIME in vista della prossima stagione. I dettagli

Incrocio con il calciomercato Milan. La Juventus dopo aver visto sfumare il colpo Todibo è ritornata sul mercato e per sostituirlo avrebbero messo nel mirino due obiettivi rossoneri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due calciatori in questione sono Kiwior e Hummels. Il primo arriverebbe in prestito, ma non è un’idea così intrigante per il club bianconero. Il secondo, invece, arriverebbe a parametro zero.