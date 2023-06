Calciomercato Milan: due squadre su Colombo

Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe salutare Lorenzo Colombo

Come riportato da Daniele Longo Genoa e Salernitana sono interessate a Lorenzo Colombo. Il club rossonero non apre però alla cessione a titolo definitivo salvo offerte davvero irrinunciabili. Pioli è curioso di vederlo in ritiro.