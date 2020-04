Calciomercato Milan, due scambi per Donnarumma: i nomi coinvolti

Chelsea e Psg avrebbero proposto due scambi distinti per arrivare a Gianluigi Donnarumma: il Milan vuole discutere però solo di “cash”

Il nome di Gianluigi Donnarumma continua a fare gola ai top club di mezza europa, l’estremo difensore rossonero ha un contratto in scadenza nel 2021 che obbliga il club di via Aldo Rossi ad ascoltare eventuali offerte per lui già in estate.

Ad essersi mosse su Gigio nei mesi scorsi sono stati Chelsea e Paris Saint-Germain che hanno proposto ai rossoneri due scambi distinti: Kepa i blues e Areola i parigini. Il Milan, che non sembra convinto dall’idea di una contropartita tecnica, pretende solo cash per la cessione del proprio pupillo.