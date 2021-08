Calciomercato Milan: due club interessati a Rade Krunic

Il Milan valuta la cessione di Rade Krunic. Il bosniaco, ieri, non ha convinto e in caso di offerte allettanti potrebbe partire

Il Milan starebbe valutando la cessione di Rade Krunic. Il bosniaco è stimato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi, ma ieri non ha brillato contro il Valencia, risultando oltretutto il peggiore in campo.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in caso di offerte allettanti l’ex Empoli lascerà il club rossonero. Sul giocatore ci sarebbe forte lo Spezia ma anche l’Hellas Verona.