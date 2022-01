Calciomercato Milan: dopo Lazetic, si prova a chiudere per Thiaw

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan dopo aver prelevato dalla Stella Rossa Marko Lazetic vorrebbe provare a chiude anche per Thiaw dello Schalke 04

Il Milan dopo aver prelevato dalla Stella Rossa Marko Lazetic, vorrebbe provare a chiude anche per Thiaw dello Schalke 04.

Stando però a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club tedesco chiederebbe sempre 10 milioni di euro, cifra troppo alta per la società di Via Aldo Rossi.