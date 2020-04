Calciomercato Milan: Donnarumma-out? Ecco il principale sostituto

Calciomercato Milan: il futuro di Gianluigi Donnarumma sarebbe sempre più lontano dal Diavolo. Il principale sostituto è…

Il futuro di Gianluigi Donnarumma parrebbe sempre più in bilico. Il Milan sarebbe disposto a cederlo anche in questa sessione invernale, qualora non si trovasse la base per il rinnovo.

Diversi club sarebbero sul classe ’99, su tutti PSG, Manchester Utd, Manchester City e Juventus. In caso di addio il principale obiettivo per il club di Via Aldo Rossi sarebbe Alex Meret, in forza al Napoli di De Laurentiis. Lo riporta Tuttosport.