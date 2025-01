Calciomercato Milan, l'ultima novità infiamma i tifosi! Da Rashford a Walker, non se lo aspettava nessuno. E Okafor...

Calciomercato Milan, clamorosa novità: domani giornata decisiva per Rashford nonostante la permanenza di Okafor. E Walker…

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha dato questi aggiornamenti sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Dai segnali che arrivano da Manchester quella di domani sarà una giornata decisiva. Previsto un incontro tra il fratello, che è anche procuratore del giocatore, e il Manchester United. Il Milan aspetta notizie. I segnali sono di una giornata che farà capire se Rashford sarà del Milan. È sempre stato una prima scelta, a maggior ragione con gli infortuni di Morata e Pulisic. Trattativa complicata, da capire l’aspetto tattico dato che è un giocatore che ama partire da sinistra. Qualcosa non è andato bene nei tempi di recupero di Okafor e il Lipsia ha deciso di non andare avanti. Ora c’è anche la problematica di trovare una squadra disposta a prendere Okafor, altrimenti si dovrà togliere Okafor dalla lista per inserire un altro giocatore. Walker? Se arriva Rashford, Walker non può arrivare. Se Rashford farà un’altra scelta, il Milan andrà su Walker che sta aspettando il Milan. Vuole solo il Milan».