Calciomercato Milan: delineato il profilo per l’esterno destro

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera ha in programma un ultimo tentativo per l’assalto ad un esterno del Chelsea

Maldini e Massara non demordono: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, la dirigenza rossonera avrebbe in programma l’ultimo assalto alla volta di Londra per Hakim Ziyech, esterno destro che apporterebbe maggiori qualità al reparto offensivo della squadra di Pioli.

Nonostante la fiducia concessagli nelle ultime uscite dei Blues da parte del tecnico Tuchel, compresa la finale di Supercoppa Europea, l’arrivo di Lukaku potrebbe decretare la partenza verso altri lidi dell’esterno classe 1993.