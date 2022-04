Calciomercato Milan: decisione presa sul futuro di Adli e Pobega. Entrambi saranno a disposizione di Pioli nella prossima stagione

Come scrive La Gazzetta dello Sport sia Yacine Adli sia Tommaso Pobega saranno rinforzi effettvii per il centrocampo di Pioli nella prossima stagione.

Il primo, che chiuderà la stagione al Bordeaux, ha dimostrato di poter giocare in tutti i ruoli del centrocampo, ma per lui si profilo un utilizzo da mezzala o sulla trequarti. Invece per Tommaso Pobega, ora in prestito al Torino, si prospetta un’esperienza da mediano rossonero. Entrambi saranno quindi confermati in rosa.