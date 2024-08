Calciomercato Milan, la STRATEGIA non CAMBIA! Furlani CATEGORICO, lui può arrivare solo a QUESTE condizioni

Calciomercato Milan, la strategia per Fofana non cambia: non si andrà oltre i 20 milioni di euro, bonus inclusi. Le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha stilato un budget molto preciso per l’innesto a centrocampo: 20 milioni di euro.

Per Fofana, in questo senso, pare che a 25 milioni il Monaco potrebbe mollare la presa. Ancora troppi… Il Milan ha già presentato una proposta che sfiora i 20 milioni, una cifra importante per un centrocampista in scadenza nel 2025. Il Milan non intende andare oltre.