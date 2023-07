Danjuma Milan: si cerca il prestito, il Villarreal risponde così! Ad ora è l’unica formula cui rossoneri pensano per il giocatore

Nel doppio asse tra il Milan e Villarreal c’è il nome di Arnaut Danjuma. Il giocatore è un obiettivo dei rossoneri, che però vorrebbero averlo solo in prestito.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha provato a chiedere un prestito oneroso, ricevendo un no come risposta. Lo conferma anche Tuttosport: è un obiettivo, ma massimo in prestito.