Calciomercato Milan: Daniel Maldini resterà in rossonero

Il giovane figlio d’arte, nonostante le richieste di prestito, dovrebbe rimanere a Milanello almeno fino a dicembre come da volontà di Pioli

Nelle scorse settimane, il Monza si era concretamente fatto avanti per il prestito di Daniel Maldini. Il Milan, però, non sembrerebbe intenzionato a far partire il classe 2001 almeno fino a dicembre.

Stando a quanto riporta calciomercato.com, sarebbe stato proprio Stefano Pioli a richiedere che il Maldini rimanga a Milanello per imparare dai big in rosa almeno fino al mese di dicembre per poi valutare un’ipotesi di prestito solo nel mercato invernale. Non dovrebbero dunque essere ascoltate ulteriori richieste per Daniel in questa sessione estiva.