Calciomercato Milan, dalla Spagna: Isco contatta un rossonero e s’informa

Calciomercato Milan: secondo quanto riportato dai media spagnoli, Isco sarebbe in continuo contatto con Diaz per informarsi sul Milan

Un binomio in lingua spagnola, nonché un grande tandem che potrebbe riproporsi anche sul terreno di San Siro, a partire da fine mese. Secondo quanto riportato dal portale madrileno Defensa Central, Isco sarebbe in continuo contatto con Brahim Diaz, suo grande amico, per chiedere informazioni riguardo l’ambiente che potrebbe trovare a Milanello nel caso in cui dovesse concretizzarsi il suo trasferimento in rossonero.

Da parte sua, il giovane trequartista numero 10, che ha voluto fortemente riabbracciare Pioli e i compagni dopo la positiva avventura della passata stagione, avrebbe esortato l’amico a firmare e varcare i cancelli di Milanello. Anche per questo, il talento di Malaga non disdegnerebbe affatto un futuro a Milano.