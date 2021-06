Calciomercato Milan: da Calhanoglu alle alternative, le ultime

Calciomercato Milan: i rossoneri aspettano la risposta definitiva di Calhanoglu. In caso di fumata nera, pronte le alternative

Le manovre di mercato del Milan sono ben definite: si parte dalle priorità. La prima è certamente la situazione legata ad Hakan Calhanoglu: la società non accetterebbe ulteriori ritardi dal turco che avrebbe una settimana di tempo per la risposta definitiva.

In caso di fumata nera, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sarebbero pronte le alternative De Paul, Duricic e Ilicic. Da monitorare anche il caso Papu Gomez, in rottura con il Siviglia, voglioso di tornare in Italia.