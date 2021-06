Calhanoglu ed un rinnovo in bilico: Pioli spera nella conferma

Calhanoglu deve ancora dare una risposta sull’offerta di rinnovo presentata dal Milan e il tempo stringe: Pioli spinge per la conferma

Hakan Calhanoglu è ancora in bilico tra permanenza e addio definitivo al Milan. Il trequartista turco non ha ancora deciso se accettare il quadriennale da 4 milioni di euro a stagione messo sul piatto da Maldini. Stefano Pioli, dal canto suo, si augura una svolta positiva della vicenda: il tecnico emiliano infatti ritiene Calhanoglu fondamentale per lo sviluppo di gioco dei rossoneri.

RENDIMENTO IMPORTANTE – Nell’ultima stagione Calhanoglu ha segnato 9 goal e fornito 9 assist in tutte le competizioni, avendo inoltre una delle più alte percentuali per quanto riguarda le occasione create. Tutte caratteristiche a cui il Milan non vorrebbe rinunciare: i prossimi giorni saranno decisivi in un senso o nell’altro.