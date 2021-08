Calciomercato Milan: Conti piace a tanti. I rossoneri hanno fretta

Conti piace a tanti. D’Aversa lo vorrebbe alla Sampdoria ma Parma e Cagliari restano in pole. Il difensore è stato proposto anche alla Roma

La Sampdoria si muove per Andrea Conti. Il difensore classe ’94 piace a Roberto D’Aversa ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan ha fretta di cederlo. La dirigenza rossonera sta proponendo il calciatore a diverse squadre, tra cui la Roma in cambio, come spiega Il Tempo, del cartellino di Florenzi.

Al momento restano in pole Parma e soprattutto Cagliari, con il quale le parti devono solo accordarsi sulla durata del contratto.

LEGGI DI PIÙ SU SAMPNEWS24