Calciomercato Milan, contatti col Frosinone per Bartesaghi: sorpasso sul Monza? Ecco il club in vantaggio per il prestito

Novità sul fronte cessioni del calciomercato Milan: Davide Bartesaghi, che sembrava destinato a trasferirsi in prestito al Monza, ora è vicino ad un altro club di Serie A. A parlarne è il giornalista Matteo Moretto su X.

Dialoghi in corso tra i rossoneri ed il Frosinone, che vuole il terzino in prestito. Il Monza aveva chiesto soltanto delle informazioni, non avendo presentato alcuna offerta ufficiale per il giovane rossonero.