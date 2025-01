Calciomercato Milan, conferme su Okafor! Contatti in corso, la posizione dello svizzero

Calciomercato Milan, arrivano conferme su Noah Okafor: trattativa in corso con il Monza di Adriano Galliani. Le ultime

Come riportato da calciomercato.com, che riprende Sky, sono confermati i contatti tra il Monza e il calciomercato Milan per Noah Okafor:

PAROLE – «Ma il Monza non si ferma qui. Come riportato da Sky Sport, Galliani sta sondando l’idea Noah Okafor. L’esterno offensivo svizzero non sembra essere convinto della destinazione, dopo il mancato passaggio al Lipsia a causa delle visite mediche sostenute, ma non passate in Germania. Okafor rimane in uscita e nei pensieri di Ibrahimovic, Furlani e Moncada la decisione rimane di cedere il giocatore entro la mezzanotte del 3 febbraio, orario della fine della sessione invernale. Il Monza tenta il triplo colpo dal Milan».