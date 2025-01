Calciomercato Milan, Walker vede Milanello! Accordo chiuso e formula confermata

Calciomercato Milan, Kyle Walkerè ormai ad un passo dallo sbarco a Milanello: accordo chiuso e formula totalmente confermata

Il calciomercato Milan ha definito l’accordo per l’arrivo in difesa di Kyle Walker dal Manchester City.

Come riscontrato da Calciomercato.com, in queste oltre il club rossonero definirà gli ultimi dettagli con il Manchester City: il Milan proporrà un prestito oneroso (da 1 milione di euro) con diritto di riscatto a giugno (intorno ai 5 milioni). Per il giocatore pronto un contratto fino al 2027. Walker-Milan, affare in chiusura.