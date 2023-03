Calciomercato Milan, concorrenza dalla Serie A per Scamacca

Calciomercato Milan, la Juventus si inserisce per Gianluca Scamacca: il centravanti è il prescelto per il post Vlahovic

Come riportato dalla Spagna, e in particolare da Fichajes.net, la Juventus avrebbe individuato in Gianluca Scamacca l’obiettivo principale per l’attacco della prossima stagione.

Per l’attaccante, sul quale è forte anche l’interesse del Milan, i bianconeri investirebbero gran parte del ricavato dalla vendita di Dusan Vlahovic.