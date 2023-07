Calciomercato Milan, quale futuro per Milinkovic? Spunta...

Calciomercato Milan, la Juventus accelera per Milinkovic-Savic: le ultime sul centrocampista serbo della Lazio

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Sergej Milinkovic-Savic. accostato anche al calciomercato Milan, continua a rimanere in cima alle preferenze del calciomercato Juve per rinforzare il centrocampo. Per convincere la Lazio a privarsi del giocatore, Cristiano Giuntoli ha in mente due assi nella manica.

Il primo è quello di fare cassa con l’addio dei vari esuberi tra cui Arthur, Zakaria e McKennie. Poi il nuovo direttore sportivo bianconero potrebbe inserire una pedina nell’affare gradita a Lotito: da Pellegrini (già in prestito in biancoceleste da gennaio) fino a Rovella, che potrebbe essere sacrificato per arrivare al Sergente.