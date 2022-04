Calciomercato Milan, concorrenza della Juve per Lingard

Calciomercato Milan, forte concorrenza della Juventus per Jesse Lingard, esterno del Manchester United in scadenza di contratto

Juve sempre attenta alla situazione di Paul Pogba, che a meno di clamorosi colpi di scena lascerà il Manchester United la prossima estate a parametro zero.

Ma il francese non sarebbe l’unico obiettivo dei bianconeri dai Red Devils. Secondo il Mirror, nel mirino ci sarebbe anche Jesse Lingard, esterno seguito già da Milan e Roma. Anche lui futuro parametro zero, potrebbe essere il giusto rimpiazzo per Chiesa in attesa del suo ritorno in campo.