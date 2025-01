Calciomercato Milan, Conceicao su Tomori: risposta netta del tecnico in conferenza stampa. Le sue recentissime dichiarazioni

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha presentato la sfida di domani contro la Juve. Di seguito le sue parole sul calciomercato e su Tomori.

CENTROCAMPISTI DAL MERCATO E TOMORI – «Ha cominciato con una bella domanda di gioco e poi ha finito male. Non parliamo oggi di mercato. L’aspetto fisico è importante, ma mancano 6 mesi eh, non siamo a fine stagione. Abbiamo 80 persone che lavorano in diversi campi: nutrizionisti, abbiamo tutto qua. È una questione mentale, ma si lavora anche su questo e stiamo lavorando anche su questo. Il potenziale alcune volte non viene scoperto perché non si esce dalla comfort zone. Domani il limite poi sarà ancora più alto, bisogna mettersi una carota davanti. Si pensa che stando al Milan si sta bene così, ma non va bene. Il fisico è importante, ma è importante come ognuno parla con se stesso e se può dare di più, anche se non sei così al top fisicamente».