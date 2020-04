Calciomercato Milan: come sarà l’undici di Rangnick?

Il tecnico tedesco sembra sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan all’interno di un progetto a lungo termine rossonero

Come da nostra notizia esclusiva, il destino per la prossima panchina del Milan sembra sempre più delinato. La scelta sarebbe ricaduta su Ralf Rangnick per iniziare un progetto pluriennale di ricostruzione rossonero. Ed a questo proposito risulta quantomai importante capire quali saranno i profili di calciatori che il tecnico tedesco vorrà nel suo undici.

Nelle ultime settimane sono usciti nomi roboanti come Upamecano e Werner ma la concorrenza è alta almeno quanto il prezzo dei rispettivi cartellini. Potrebbe invece tornare di moda un Mario Gotze, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e poi profili giovani da far crescere e in questo caso un nome come quello di Tonali corrisponderebbe perfettamente all’identikit.