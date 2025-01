Condividi via email

Calciomercato Milan, il consiglio di Collovati: «Punterei su questo tipo di profilo, non ce ne sono in rosa». Le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Fulvio Collovati ha commentato il momento che sta attraversando il Milan. Di seguito le sue parole sul calciomercato.

«Al Milan manca il goleador, chi ha fatto più gol come Reijnders e Morata ne hanno fatti cinque. Manca un bomber da doppia cifra, l’Inter ha Lautaro che si dice sia in crisi ma nei momenti importanti c’è. Ci sono pochi soldi a giugno figuriamoci a gennaio, possono prendere giocatori in prestito se te li danno. Lo stesso problema lo ha la Juventus, chi ha gli attaccanti che sono merce rara se li tiene oppure chiede tanti soldi».