Calciomercato Milan, salta il trasferimento di Chukwueze

Calciomercato Milan, un’uscita ed un’entrata ancora in ballo per i rossoneri. Arrivano novità sulle due trattative

Ore movimentate per il Diavolo, non va in porto la cessione di Samuel Chukwueze. L’attaccante nigeriano, è stato cercato in questo ultimo giorno di trattative dal Fulham per un affare in prestito, ma c’è stato un nulla di fatto: resterà al Milan almeno fino a fine stagione.

Una mancata cessione, quella dell’ex Villarreal, che non cambia però le sorti dell’affare Riccardo Sottil. I rossoneri hanno trovato un accordo con la Fiorentina, sarà lui l’ennesimo rinforzo di questa sessione invernale di calciomercato.